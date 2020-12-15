Шесть российских банков, в том числе СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк, вошли в мировой топ-150 кредитных организаций по обороту дебетовых карт за 2019 год, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Nilson Report. Общие обороты по дебетовым картам в РФ, учтенные в исследовании, за год выросли на 15% — до 245,9 млрд долларов. По оборотам дебетовых карт первые 10 мест в исследовании заняли шесть банков из КНР, три — из США и один — из Великобритании. В частности, «Сбер» из десятки лидеров вытеснил китайский Bank of Communication.

Годовой оборот по дебетовым картам СберБанка составил 177 млрд долларов, кредитная организация заняла 11-е место в рейтинге, тогда как в 2018 году он находился на 10-й позиции. ВТБ за год переместился с 80-го на 63-е место, достигнув оборота в 23,7 млрд долларов, говорится в исследовании. Альфа-Банк поднялся с 92-й на 80-ю позицию с показателем в 15,4 млрд долларов. Положение Тинькофф Банка в рейтинге улучшилось сразу на 44 позиции до 91-го места, а обороты по дебетовым картам выросли в два раза до 12,2 млрд долларов.

Ухудшил свое положение банк «Уралсиб», сократив обороты по дебетовым картам до 8 млрд долларов за год и опустившись на 124-ю строчку, отмечается в данных Nilson Report. На 110-м месте в 2019 году оказался «Русский Стандарт» с оборотом 9,6 млрд долларов.

В 2019 году по картам «Сбера» было потрачено на 21% больше, чем в 2018-м, сообщили в кредитной организации. Портфель дебетовых карт ВТБ по итогам 10 месяцев 2020 года увеличился более чем в 1,5 раза к прошлому году и превысил 20 млн карт, в среднем клиенты оплачивают картой покупки на 20 тыс. рублей каждый месяц, отметили в банке. На декабрь 2020 года Тинькофф Банк выпустил почти в два раза больше дебетовых карт, чем в 2019-м, заявили «Известиям» в банке. В этом году ежемесячно на покупки по всем дебетовым картам клиенты Тинькофф Банка тратят на 45% больше, чем в 2019-м, и почти в три раза больше, чем в 2018-м, подсчитали там.

По мнению экспертов, Тинькофф Банк с момента своего создания позиционировал себя как банк, преимущественно представленный в цифровых каналах, и привлекал к своим продуктам соответствующую аудиторию: именно поэтому он стремительно улучшил свое положение в мировом рейтинге. Цифровой бизнес СберБанка растет медленнее, поскольку значительная часть его клиентов — люди старшего поколения. По ожиданиям экспертов, в ближайшие годы в рейтинг может попасть еще один национальный банк — «Открытие». Также на результатах 2020 года скажется не только дальнейший рост доли безналичных платежей, но и меньший, относительно многих других стран, спад экономической активности в России.