Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ожидает, что рубль продолжит укрепляться в этом году и текущие уровни нацвалюты — «это не предел». Такое мнение он высказал в интервью РБК .

По его словам, фундаментально при цене на нефть 40–50 долларов и дефиците бюджета в 3,5–4% все определяется только движением по счету капитала. За последний месяц наблюдается «большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в России», указал он. Наблюдается рост российского фондового рынка и укрепление рубля, то есть иностранцы вернулись к заработку на разнице ставок в экономиках из-за серьезного долларового дохода, отметил глава «Открытия».

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«Укрепление рубля может остановить только одно — санкционные риски, о которых так много сейчас говорят. Но правила американской политической жизни, которых история с Дональдом Трампом вовсе не отменяет, говорят о том, что по-настоящему конгресс начнет работать только в мае-июне. Первые серьезные решения в виде законов появятся к этому времени. Поэтому в ближайшие месяцы на тему санкций США будет много спекуляций, но вряд ли какая-то последовательная, сформированная и воплощенная в законах линия», — заявил Задорнов.

По его словам, сейчас есть только как бы контуры политики администрации США. И Россия в них, к счастью, занимает далеко не первое место.