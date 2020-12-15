На Новый год поедет за границу меньше 5% граждан, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение туроператоров, сервисы для самостоятельных путешествий и операторов связи. Турпоток на выезд из России сократится более чем на 70% в наступающем году, ожидают в «Интуристе». В Travelata.ru фиксируют снижение количества путешественников на 80% на новогодние даты по зарубежным направлениям. При этом популярностью будет пользоваться, например, зимняя Абхазия, спрос на которую обычно был только весной и летом, указали в «Интуристе».

Турция останется в приоритете для заграничного отдыха россиян на Новый год, ожидают в Yota, «Тинькофф Мобайл» и Tele2. По данным Yota, в Турцию летом поехали 52% отдыхающих. Анталья и Стамбул находятся в топе направлений на Новый год для российских путешественников, подтвердили в «Интуристе». В Travelata.ru уточнили, что 70% проданных туров в праздники приходится именно на это направление. В структуре продаж Level.Travel Турция заняла вторую строчку (21%) после российских курортов (53%) со средним чеком 111 тыс. рублей. У туроператора TUI Россия Турция (24%) также уступает только отдыху россиян внутри страны (70%).

Кроме того, у российских туристов пользуются спросом Абхазия, Танзания, Куба и Мальдивы, а также ОАЭ, перечислили в пресс-службе «Интуриста». По 10% приходится на Танзанию и Кубу, а оставшиеся 10% распределены между Египтом, ОАЭ, Мальдивами и Абхазией, сообщил директор по маркетингу онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев. На один из немногих доступных курортов Танзании — остров Занзибар — приходится 12% продаж со средним чеком 212 тыс. рублей, на Кубу — 5% (232 тыс. рублей) и на Мальдивы — 3% (550 тыс. рублей), отметили в Level.Travel.

Размер субсидий на туристический кешбэк в 2020 году сократился до 1,2 млрд рублей Число туристов, которые смогут воспользоваться программой кешбэка в 2020 году, снижено с 3 млн до 250 тыс.

Около 95% бронирований приходится на Россию, отметили в Aviasales. В Египет год к году количество бронирований выросло на 25%, а в Танзанию – на 73%, тогда как спрос на Турцию, напротив, упал на 37%. Если в прошлом году на перелеты международных воздушных линий приходилось примерно 65–70% всех продаж, то в этом году – около 5–7%. Спрос не исчез, а просто перетек во внутренние рейсы, уточнили в компании. Самостоятельные путешественники бронируют билеты в Киргизию, Армению, Узбекистан, Молдавию, Белоруссию, отметили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Там указали, что доля зарубежных бронирований находится на уровне 3–5%, тогда как в прошлом году она была более 20%. Согласно опросу сервиса, никуда не поедут 72% россиян.

Новогодние путешествия за границу в этом году запланированы лишь у 1–3% пользователей, предположили в Yota и Tele2. В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») не ожидают резкого увеличения количества поездок за границу в новогодние праздники. В «ВТБ Мобайл», напротив, рассчитывают на увеличение трафика в открытые страны и государства с упрощенными правилами посещения.