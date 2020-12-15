Жители почти всех регионов России сейчас имеют возможность отправиться в новогоднее путешествие, при этом все предприятия российской индустрии гостеприимства работают по протоколам безопасности для путешественников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на онлайн-дискуссии «Как перезапустить внутренний туризм во время пандемии», организованной Facebook.

«Зимние праздники открывают возможность для путешествий для всех желающих, безусловно, с ограничениями, с соблюдением всех мер предосторожности. Но вместе с тем у всех желающих, кто хочет на новогодние праздники отправиться в путешествие, такая возможность есть практически во всех регионах нашей страны», — сказала Догузова.

Сейчас все предприятия индустрии гостеприимства работают в соответствии с протоколами безопасности, правилами, которые были выработаны перед летним курортным сезоном, благодаря которым удалось запустить туризм после локдауна, отметила руководитель Ростуризма. Безопасность путешествий — это приоритет ведомства, подчеркнула она.