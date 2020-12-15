Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект об ответственности ПФР перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«Действующее законодательство не содержит дополнительных гарантий, направленных на защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки уполномоченного органа пенсионеру за определенный период не была начислена пенсия. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается установить соответствующие нормы, направленные на защиту прав указанных лиц», — говорится в пояснительной записке.

В России предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии Принятие проекта не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, но повлечет увеличение трат ПФР.

Согласно инициативе, пенсионеру дополнительно выплачиваются проценты на сумму недополученных денежных средств. При этом размер процентов определяется ключевой ставкой ЦБ, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен.

По словам Миронова, сейчас в российском пенсионном законодательстве существует «большая правовая лакуна» в части ответственности перед гражданами. «Если гражданин задолжал государству, то ему начисляют пени. Значит, если государство задолжало гражданину, пени тоже должны начисляться за весь срок долга», — цитирует парламентария его пресс-служба.