



Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Семьям с детьми в возрасте до семи лет государство выплатит по 5 тыс. рублей в качестве новогоднего подарка. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады декабря составила около 4,46% годовых, увеличившись с 4,44% за третью декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

👍 Ряд программ поддержки бизнеса, которые действовали в Москве в этом году, продлят и на следующий год. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Так, продлевается действие программы «14 субсидий». Благодаря этому малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, на франчайзинговые и коммунальные платежи, продвижение продукции в сервисах по доставке еды, обучение персонала и т. п.

👍 Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих не менее десяти лет в столице, с 1 января 2021 года превысит 20 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в следующем году в Москве будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты пожилым. После проведения вакцинации будет в полном объеме возобновлена реализация программы «Московское долголетие».

👍 Россия заняла второе место в составленном Bloomberg рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами на 2021 год. Среди факторов, которые положительно повлияют на положение страны, исследователи выделяют хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.