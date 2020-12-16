Совет Федерации 16 декабря одобрил принятый Госдумой закон, предусматривающий продление сроков повышения минимального размера уставного капитала страховых организаций. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, уточнив, что, как ожидается, в течение одного дня документ поступит на подпись президенту России.

В 2018 году законодательство установило для страховых компаний трехлетний поэтапный переход к новым требованиям по уставному капиталу: увеличение его минимального размера составит до 2,5 раза (в зависимости от вида страховой деятельности) начиная с 1 января 2020 года.

К концу 2020 года более чем 50 страховым компаниям предстоит дальнейшее увеличение уставного капитала — это около 30% участников рынка. В период ухудшения экономической ситуации и связанного с введением ограничительных мер сокращения сборов по некоторым добровольным видам страхования поиск источников докапитализации для многих страховщиков осложнился, констатируют в страховых союзах.

Учитывая данные обстоятельства, страховое сообщество выступило с инициативой продления сроков повышения уставного капитала в качестве дополнительной меры поддержки страхового рынка, и она была поддержана Минфином, Банком России и депутатским корпусом.



«Мы приняли все необходимые меры для продвижения данной инициативы и ожидаем успешного завершения законодательного процесса по вопросу продления периода повышения требований к уставному капиталу страховых организаций. Страховой рынок нуждается в небольшой регуляторной передышке для дальнейшего продолжения своей работы в сегодняшнем составе», — прокомментировал президент ВСС Игорь Юргенс.