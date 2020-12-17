Общая задолженность россиян по ипотеке к 1 ноября приблизилась к 9 трлн рублей — она достигла 8,88 трлн рублей, что на 22,1% больше прошлогоднего показателя, пишут «Известия». Это следует из данных ЦБ. Доля просрочки сохраняется на уровне 0,9%: по итогам октября ее объем составляет 71,16 млн рублей, увеличившись за год на 11,1%.

Продолжают расти показатели выдачи жилищных займов — в октябре объем кредитования за месяц вырос на 3,4%, банки заключили 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом с 2009 года. Каждый третий кредит физлиц приходился на ипотеку. Средневзвешенная процентная ставка по жилищному займу в рублях за год снизилась с 9,4% до 7,3%.

Представители финансовых организаций отмечают, что рекордный спрос на ипотеку, вызванный снижением ставок и реализацией льготной госпрограммы, продолжается. Так, в «Сбере» за январь — ноябрь 2020-го выдано кредитов на жилье на 1,8 трлн рублей, что на 60% больше прошлогоднего уровня. В ВТБ за 11 месяцев выдано ссуд на 824 млрд рублей, что на 40% больше годовой давности. В банках фиксируют рост средней суммы ипотеки за год в диапазоне от 6% до 30% и незначительное изменение среднего срока ее оформления. Также наблюдается увеличившийся спрос на рефинансирование, уровень просрочки по ипотеке сохраняется низким.

По данным ОКБ, на 1 ноября действует 5,6 млн займов, из которых 64,1 тыс. в просрочке от 90 дней. То есть доля равна 1,1%, как и в 2019-м. Всего за январь — октябрь 2020-го банки выдали ипотеку на 3,1 трлн рублей, или на 48% больше прошлогоднего. За год благодаря госпрограмме и низким ставкам полная стоимость ссуды упала до 9%, долговая нагрузка снизилась до 19%.

В 2020-м, по оценкам НКР, будет установлен рекорд по выдаче ипотеки — он достигнет 3,9—4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся, показатель не превысит 3,7 трлн рублей.

Как прогнозируют эксперты, в этом году объемы ипотечного кредитования с учетом реализации госпрограммы под 6,5% превысят 3,5 трлн рублей и побьют рекорд 2018-го. Рынок жилищного кредитования будет расти аналогичными 2020-му темпами и в следующем году, прирост составит от 20% до 35%, считают эксперты. По их мнению, чтобы на рынке не возник пузырь, рост цен на недвижимость после восстановительной фазы должен поддерживаться увеличением доходов граждан, чего пока не наблюдается.

Увеличение доли погашенной ипотеки связали с ростом финансовой грамотности россиян

С июля по сентябрь 2020 года жители страны досрочно выплатили рекордный объем ипотечных кредитов на сумму 524,8 млрд рублей.