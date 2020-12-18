НПФ предлагают создать новый инструмент, который бы совмещал гибкость индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с надежностью программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант». Они представили ЦБ консолидированную позицию по введению специальной разновидности ИИС с налоговым вычетом третьего типа (ИИС-3), которые вели бы сами фонды (ИИС-3НПФ). Это следует из совместного письма Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ).

По мнению ассоциаций, реализация ИИС-3 на платформе НПФ повышает привлекательность таких счетов и защищенность клиентов. Это может быть реализовано за счет ограниченной инвестдекларации, действующей по НПО, механизма фидуциарной ответственности (совершение сделок на наилучших доступных условиях), многоуровневого механизма защиты (страховой резерв, стресс-тестирование финансовой устойчивости фондов).

При этом фонды просят убрать гарантию безубыточности на годовом отрезке и давать гарантию безубыточности инвестиционной деятельности на десятилетнем сроке или на срок действия договора, что будет преимуществом перед ИИС-ДУ, где гарантия полной сохранности отсутствует. Фонды смогут расширить возможности для инвестирования по сравнению с НПО, включить в портфели более доходные инструменты, пояснили в НПФ «Будущее».

Пенсионные ассоциации предлагают отказаться в ИИС-3НПФ от системы вознаграждения фондов, действующей сейчас в НПО, при которой НПФ имеет право лишь на 15% от полученного инвестдохода, и ввести единообразную систему вознаграждения с управляющими компаниями. При наличии равных конкурентных условий по привлечению клиентов и получению вознаграждения, считает президент АНПФ Сергей Беляков, НПФ и УК будут мотивированы зарабатывать более высокую доходность для клиентов.

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Он будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.