Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, обеспечивающие порядок и финансирование президентских выплат по 5 тыс. рублей на детей до восьми лет. Об этом глава Кабмина сообщил в пятницу в ходе совещания с вице-премьерами.



«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим на такие цели более 73,5 миллиарда рублей. Выплаты будут предоставлены на всех детей такого возраста, а это почти 15 миллионов ребят», — сказал он.

Премьер указал на необходимость перечислить средства оперативно, «чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году».

Семьи, уже получавшие выплаты на детей от государства, получат ее автоматически.

О дополнительной выплате на детей накануне объявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции, подписав позже соответствующий указ.

