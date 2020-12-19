🔸 Заморозку накопительной части пенсии продлили еще на год. А поскольку эта история повторяется с завидным постоянством, узнаем, как самостоятельно накопить на прибавку к пенсии, из публикации.



🔸 Число зарегистрированных на Мосбирже частных инвесторов приблизилось к 7 млн — это лишь десятая часть экономически активного населения страны. В том, почему россияне боятся выходить на биржу и что с этим делать, разбираемся здесь.



🔸 Для инвестиций на бирже требуется посредник — банк, брокер, управляющая компания. О том, на какие критерии стоит обратить внимание в первую очередь, читайте в статье «Непосредственный посредник».



🔸 Говорят, под Новый год если открыть ИИС, то можно уже через четыре месяца получить 13% от внесенной на него суммы. Это все знают. А вот какой налог с 2021 года нельзя будет включить в эти 13%, рассказываем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Продолжаем исследовать карты с повышенным кешбэком на покупки в супермаркетах. В новом «Разборе Банки.ру» обсудим карты, обещающие кешбэк в супермаркетах без привязки к конкретной сети.