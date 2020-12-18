Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что административные меры по сдерживанию цен на продукты должны быть краткосрочными. Иначе эти меры могут привести к дисбалансу между спросом и предложением и демотивировать производителей.

«Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер, я понимаю, что их можно рассматривать как крайние меры, когда было исчерпано влияние рыночных механизмов… здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры», — отметила Набиуллина на пресс-конференции.

«Административные меры, конечно, если уже применяются, то должны быть очень краткосрочного действия. Если они будут продлены, то, на мой взгляд, очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести к разрастанию этого дисбаланса, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции», — сказала глава ЦБ. По ее словам, желательно, чтобы область применения административных мер была минимальной.

Напомним, правительство уже приняло меры по ограничению цен на сахар и подсолнечное масло. Цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Ограничения будут действовать в течение I квартала 2021 года.