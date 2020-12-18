Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей, предназначенных на «новогодние» выплаты семьям с детьми до восьми лет, сообщило министерство.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

«Минфин довел 73,6 миллиарда рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до восьми лет», — отметили в ведомстве.

