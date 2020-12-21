Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис, пишут «Известия» , ссылаясь на выводы экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они отмечают три признака близкой потери отраслью устойчивости: отрыв динамики долгов компаний и населения от номинального ВВП, повышение безработицы до уровней восьми-, девятилетней давности и отсутствие признаков ее спада, снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков.

Констатировать наступление системного банковского кризиса можно будет в случае реализации одного из трех условий, пишут эксперты ЦМАКП. К ним относятся рост доли проблемных кредитов до 10% и более в совокупном портфеле сектора, панику вкладчиков и массовое замораживание клиентских средств, реорганизацию или национализацию более 10% банков либо их докапитализацию не менее чем на 2% ВВП. Кризис, возможно, уже протекает, но в латентной форме: рост доли проблемных ссуд маскируется масштабной реструктуризацией, отсрочками и послаблениями для отражения в банковской отчетности реального качества займов, пишут аналитики.

В «Сбере» сообщили, что не видят предпосылок для системного банковского кризиса. Финансовые организации еще борются с последствиями кризиса, но проходят его успешнее, чем можно было ожидать в начале года. Ситуация такова, что на данный момент в поддержке нуждаются не столько банки, сколько их клиенты, резюмировали в СберБанке. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антона Лопатина, в следующем году ожидается рост проблемных активов в банковской системе и продолжение реструктуризации кредитов тем клиентам, у которых упала выручка из-за пандемии. Прогноз Fitch по банковской системе на будущий год — «стабильный», но давление на банки продолжится, добавил он.

ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности банков Пока рано говорить о свершившемся переходе от структурного профицита ликвидности к структурному дефициту, возможен период колебаний от дефицита к профициту и обратно, отмечают аналитики.

Качество кредитного портфеля в реальности ухудшилось в большей степени, чем показывают цифры, — из-за большого количества реструктуризаций, моратория на банкротства и прочего, есть и другие негативные факторы, отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. По его мнению, масштаб проблем не дотягивает до того, чтобы спровоцировать системный банковский кризис. Более того, негативные факторы компенсируются поддержкой системы со стороны как ЦБ, так и Минфина, который реализует ОФЗ по большей части банкам, добавил Наметкин. Риск банковского кризиса полностью отсутствует — кроме случаев экстремального обострения внешней обстановки, уверен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Могут потребоваться не столько меры поддержки, сколько охлаждения, чтобы волна позитива на финансовых рынках не привела к перегреву в 2022—2023 годах, отметил банкир.

В АКРА добавили, что меры поддержки, оказанные ЦБ сектору, оказались достаточными для того, чтобы банки прошли острую фазу кризиса без существенных потерь. В ЦБ отметили, что не комментируют сторонние исследования, но предложили обратить внимание на последние высказывания руководства регулятора по схожей тематике.