Во Владивостоке открылось совместное отделение «Сбера» и «Макдоналдса». Оно расположено в торговом центре «Березка» по адресу: ул. Русская, д. 16.

В релизе СберБанка указано, что такое совмещенное отделение — «первое в России», при этом первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин напомнил, что в прошлом году СберБанк и «Макдоналдс» реализовали пилотный проект по запуску нового формата обслуживания в отделении СберБанка в Москве.

Как поясняется, новое совмещенное отделение — «это единое пространство обслуживания, объединяющее предприятие «Макдоналдс» с отделением «Сбера», а также зоной доступа к предложениям компаний экосистемы «Сбера». Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга, благодаря чему гости «Макдоналдса» смогут попасть в офис «Сбера» прямо из зала предприятия, и наоборот».

В отделении установлены специальные информационное панели, которые помогут сориентироваться в сервисах экосистемы «Сбера». В частности, посетители смогут изучить данные предложения, пока ожидают заказа в «Макдоналдсе».



«Новый формат поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий», — отмечается в релизе.