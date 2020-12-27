Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ и международная платежная система Visa завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов. Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту доступ ко всем привилегиям программы лояльности и сервисам банка.

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил акцию с символическим названием «КэшБЫК 20/21». Держатели «Универсальной карты» смогут получить дополнительный кешбэк в размере 21% от суммы основного кешбэка за оплату покупок. Для участия в акции необходимо оформить «Универсальную карту» по 26 февраля 2021-го и совершить покупки с использованием карты в календарном месяце на сумму 20 тыс. рублей и выше.

Дебетовые карты Хоум Кредит Банка теперь можно пополнять наличными в салонах связи и терминалах МТС. Пополнение происходит моментально и без комиссии. Максимальная сумма пополнения за один раз через кассу составит 500 тыс. рублей, через терминал — 15 тыс.

Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность пополнять карты с помощью Samsung Pay. Перевести деньги на карту «Открытия» без комиссии можно с карты Mastercard любого другого банка, добавленной в Samsung Pay. Деньги зачислятся на счет мгновенно.

Ozon будет выпускать свою дебетовую кешбэк-карту Ozon.Card в виртуальном формате. Теперь карту смогут моментально оформлять жители России по всей стране. Раньше Ozon.Card выпускалась в форме пластиковой карты, которую можно было заказать на площадке Ozon, а затем получить в пункте выдачи, постамате или курьером.