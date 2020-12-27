



Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

В Банке ДОМ.РФ стартовала акция «Новогодний кредит», в рамках которой клиенты могут получить возможность снизить ставку по потребительским кредитам на 2 процентных пункта. По акции можно оформить кредит на любые цели или рефинансирование на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от двух до семи лет по ставке от 6,5% до 14,9%.

Енисейский Объединенный Банк предложил жителям Красноярского края программу рефинансирования кредитов. Под нее попадают все виды кредитов, без ограничения по количеству. Клиент может начать вносить платежи по кредиту в следующем году, выбрав опцию отсрочки платежа.

Клиенты ВТБ могут получить онлайн-одобрение автокредита в новой веб-версии системы «ВТБ Онлайн». Заемщикам доступен выбор новых и подержанных транспортных средств. Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. Об одобрении кредита клиент узнает по СМС. В январе услуга появится в мобильном приложении банка.