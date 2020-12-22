🔹 Ключевыми трендами в экономике России в 2021 году станут усиление влияния государства на деловую и социальную жизнь, несмотря на формальное снижение его доли в ВВП, отраслевые сдвиги, а также активная налоговая политика, прогнозируют специалисты ведущих экономических вузов и эксперты рейтинговых агентств.

🔹 За последние десять лет количество кредитных организаций в России сократилось почти на 60%, количество банковских структурных подразделений — на 34,6%, при этом банковская сеть распределена по регионам довольно неравномерно: лучше всего обеспечены банковскими офисами регионы Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а хуже всего сеть представлена в регионах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные исследования Банки.ру «Урок географии: банки на карте».

🔹 Пандемия не изменила радикально мир, но послужила катализатором глобальных тенденций, начавшихся ранее, говорится в исследовании Credit Suisse. Так, долгосрочные экономические последствия, вероятно, будут намного слабее, чем от прошлых пандемий. Основания так считать — меньшая смертность при текущей пандемии и прогресс в науке и медицине.

🔹 Работа и возможность трудоустроиться все больше определяют жизнь россиян, при этом они стали позитивнее относиться к предпринимателям. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса НИУ ВШЭ. Основными экономическими рисками на фоне пандемии стали боязнь потерять работу, невыплата зарплат и пенсий.

