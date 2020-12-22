Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group. Она будет совмещать эту должность с позицией старшего вице-президента «Сбера», руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений «Сбера», уточняется в сообщении банка.

Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить карьеру вне компании.

Татьяна Доброхвалова начала свою деятельность в СберБанке в 2020 году. До этого занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга», ранее была первым вице-президентом АНО «Организационный комитет «Сочи-2014», первым заместителем генерального директора заявочного комитета «Сочи-2014», возглавляла маркетинговые коммуникации МТС.

Рафаэль Абрамян пришел в Rambler Group в 2015 году на пост исполнительного директора, в 2019-м был назначен генеральным директором компании. «За время работы Рафаэля ключевые проекты компании заняли лидерские позиции в своих сегментах. Медиаактивы группы «Сбер», такие как Lenta, Gazeta, Championat, Afisha, вышли на ежемесячную аудиторию более чем в 66 млн человек — крупнейший показатель среди онлайн-медиа в России. Агрегатор «Рамблер-Касса» стал абсолютным лидером по продажам электронных кинобилетов с долей более 40%. Под его руководством Rambler Group провела более десятка M&A-сделок, в том числе сделку по поглощению мультимедийного сервиса Okko — одного из лидеров на рынке онлайн-кинотеатров», — указывают в «Сбере».



Напомним, в августе этого года «Сбер» увеличил свою долю в Rambler Group до 100%.