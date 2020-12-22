Действующий институт накопительных пенсий в РФ может быть демонтирован законодательно в течение трех лет, на смену ему придут другие инструменты, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии. — Прим. ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт, я имею в виду, перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан. То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал он на встрече с участниками финансового рынка.

Отчасти поэтому появился проект индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа как некая альтернатива накоплениям на длительный срок, которая имеет достаточно серьезный налоговый стимул, добавил он.

Банк России в конце октября представил проект ИИС-III, который будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. Предлагается допускать открытие ИИС-III одновременно с ИИС типа I или типа II.

Гражданин сможет выбрать для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год. Также можно будет воспользоваться налоговой льготой на инвестиционный доход. Для целей долгосрочного инвестирования предложено не вводить ограничение по объемам ежегодно вносимых средств на ИИС-III.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон, которым «заморозка» накопительной пенсии продлевается еще на год, до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году. Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.