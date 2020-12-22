Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,57% и составил 3 236,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,16% до отметки 1 351,43 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 0,53%, Мосбиржи — на 2,7%, «Норильского никеля» — на 1,66%, «Газпрома» — на 3,83%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,1%.

Рынок снова изменил планы, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Коррекция на российском рынке оказалась неглубокой, но, с другой стороны, всего неделя до конца самого странного года, мало ли, что еще может произойти или показаться. Индекс Мосбиржи восстановился к 3 239 пунктам и может консолидироваться в ближайшее время в диапазоне 3 215—3 250 пунктов. Индекс РТС торгуется возле 1 353 пунктов и способен двигаться в пределах 1 325—1 365 пунктов», — комментирует эксперт.