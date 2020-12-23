Президент США Дональд Трамп призвал во вторник конгресс США изменить проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Соответствующее видеообращение к законодателям Трамп разместил в Twitter, передает ТАСС.

«В течение этого лета демократы блокировали законопроект (о стимулирующих экономику мерах. — Прим. ТАСС). <...> Направленный мне теперь на подпись документ значительно отличается от того, что ожидалось. Это позор, — сказал он. — Среди более чем 5 тысяч страниц, которые никто в конгрессе не прочел, есть законопроект об облегчении [последствий распространения коронавируса], но он почти не имеет ничего общего с [борьбой с] коронавирусом».

Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа, передает ТАСС.

«В пакете из 900 миллиардов долларов усердно работающим налогоплательщикам выделяется только по 600 долларов, недостаточно средств предполагается и для малого бизнеса, в частности ресторанам, — считает президент США. — Конгресс тратит много денег на помощь другим странам, но направляет минимум американцам. Это не их вина, это вина Китая». «Я прошу конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие [выплаты] в 600 долларов до 2 тысяч или до 4 тысяч долларов на семью. Призываю конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст», — добавил он.

Трамп вновь заявил, что, возможно, он будет представлять «следующую администрацию США».



Сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. В воскресенье республиканцы и демократы в конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики объемом почти 900 млрд долларов. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов.

