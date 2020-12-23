В Госдуме прошел третье чтение закон, в соответствии с которым Кабмин получит полномочия в части регулирования цен на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство будет вправе устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ. Сейчас правительство может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более, поясняли ранее в Думе.

«Мы с вами сегодня принимаем решение в третьем чтении, предоставляем правительству возможность регулировать цены. Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, все это было разговорами», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Также закон регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации.



Первичные статистические данные информационной системы статучета будут агрегироваться преимущественно в электронном виде. Это позволит обеспечить полноту и своевременность их сбора, повысить оперативность обработки информации и формирования официальной статистики, отмечают в ГД.