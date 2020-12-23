Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до восьми лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент РФ Владимир Путин.

«Фактически после объявления вами о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет, на портале «Госуслуги» была открыта электронная форма для заявлений, и в первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано около 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт «Госуслуги», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Минфин перечислил Пенсионному фонду деньги на «детские» выплаты В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

Для сравнения он привел данные по самой массовой выплате на детей от трех до 16 лет — тогда за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.

«Михаил Владимирович, это понятно, почему — потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с вами и планировали, чтобы… детям какие-то подарки приобрести. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и полтора миллиона за три часа заявок (обращений на сайт)», — отметил Путин.