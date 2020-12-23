Агентство по страхованию вкладов, назначенное ликвидатором омского Эксперт Банка, из-за обнаружения «дыры» в капитале добивается его банкротства, свидетельствует сообщение на сайте агентства.

Напомним, Арбитражный суд Омской области в декабре прошлого года принял решение о принудительной ликвидации Эксперт Банка, АСВ было назначено ликвидатором.

«В процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов. В этой связи ликвидатор обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом)», — уведомило АСВ в среду, 23 декабря.

Судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 12 января 2021 года.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 1 ноября 2019 года. По данным регулятора, Эксперт Банк «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».



Банк через суд пытался добиться возврата лицензии, но безрезультатно.