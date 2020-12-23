Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,48% и составил 3 252,1 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,13% до отметки 1 366,76 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 2,39%, Мосбиржи — на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,34%, «Газпрома» — на 1,16%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 1,85%.

В среду вечером российский фондовый рынок слегка прибавляет на нейтральном внешнем фоне и стабилизации нефтяных котировок, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Тонкий» предновогодний рынок коварен — он может менять направление движения быстрее, чем инвестор успеет среагировать. Это надо иметь в виду. На самом деле, сейчас именно то время, когда куда-то сдвигать рынок участники торгов и не намерены. Пора сделать паузу», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, индекс Мосбиржи может торговаться в ближайшее время в пределах 3 230—3 250 пунктов, индекс РТС может дотянуться к 1 370 пунктам, если валютная качка останется в силе.