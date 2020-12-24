Банк «Открытие» до конца 2020 года планирует заключить договоры с инвестиционными и юридическим консультантами для подготовки к продаже части своих акций. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«Мы сейчас до конца года заключаем договор с инвестиционными консультантами и с юридическим консультантом по подготовке именно IPO, по подготовке к продаже «Открытия». У нас следующий год и начало 2022 года на подготовку, даты (продажи) намечены на середину 2022 года», — сказал он, уточнив, что на первом этапе продать планируется 20—25% акций «Открытия».

По словам банкира, форма продажи акций — IPO или продажа всего пакета стратегическому инвестору — будет определена по итогам консультаций. При этом также будут учтены экономическая ситуация и санкционный режим.

ЦБ утвердил консультантов по стратегии выхода из капитала банка «Открытие» Это «ВТБ Капитал» и JP Morgan.

Банк России 18 декабря сообщил, что утвердил «ВТБ Капитал» и JP Morgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки к продаже банка «Открытие», IPO кредитной организации может состояться в 2022 году.

Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019-го к нему был присоединен санируемый Бинбанк.



Летом прошлого года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка «Открытие» весну 2022 года.