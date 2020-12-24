ПСБ запустил сервис подачи онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис, говорится в релизе финучреждения.



«Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка», — отмечается в сообщении.

Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по госпрограмме-2020.