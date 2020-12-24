Объем международных резервов РФ на 18 декабря составил 593,6 млрд долларов против 587,1 млрд на 11 декабря 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 6,5 млрд долларов.

Увеличение резервов примерно на 1,1% за неделю произошло под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что летом был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.



Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов, а за 11 месяцев текущего года — примерно на 28,3 млрд.