Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,47% и составил 3 236,88 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,85% до отметки 1 378,33 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,45%, Мосбиржи — на 0,49%, «Норильского никеля» — на 0,62%, «Газпрома» — на 1,1%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,12%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись разнонаправленно ввиду неоднозначных настроений за рубежом и динамики рубля, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Долларовый индекс РТС увеличился в том числе благодаря укреплению рубля, добавляет она.

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг закрепились выше важных краткосрочных уровней 3 215 и 1 360 пунктов, что с технической точки зрения указывает на неплохую вероятность возвращения к декабрьским пикам. Как минимум до следующей недели активность на рынке в связи с праздниками будет пониженной, любые движения также могут быть не столь показательными. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 200—3 290 пунктов», — комментирует эксперт.