Впервые в истории российской пенсионной системы число граждан, решивших вернуть деньги в Пенсионный фонд России (ПФР), превысило число застрахованных лиц, сделавших выбор в пользу НПФ, пишет «Коммерсант» . Суммарный объем поданных заявлений на смену страховщика в 2020 году составил 128,5 тыс., свидетельствуют данные ПФР. Это минимальный результат за все время проведения переходных кампаний с 2004 года. Более половины заявлений (68,3 тыс.) принесли граждане, решившие вернуться из частных фондов в ПФР; около 42 тыс. человек захотели сменить один НПФ на другой; из ПФР в частный фонд намереваются перейти чуть более 18 тыс. застрахованных лиц.

ПФР: изменить решение о переходе в новый пенсионный фонд можно до конца декабря Для этого необходимо подать уведомление в Пенсионный фонд России лично или через портал госуслуг.

В 2020 году 64% всех поданных заявлений было подано в отделения ПФР, остальные — через ЕПГУ. На заявления о срочной смене страховщика, при которой пенсионные накопления переводятся в другой фонд через пять лет, приходится лишь 9% от общей суммы поданных документов, 91% граждан решили поменять страховщика досрочно, что может потенциально привести к потере инвестиционного дохода.

Отказная кампания этого года вряд ли серьезно повлияет на итоговые цифры, отметил гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, во-первых, в этом году преобладает осознанный выбор страховщика, а во-вторых, многие граждане в 2020 году переводят накопления по пятилетнему «фиксингу», то есть без потери инвестдохода. После подведения итогов этой кампании в марте следующего года можно будет увидеть сокращение клиентской базы НПФ, а слабую положительную динамику в их активах обеспечит лишь полученный фондами инвестиционный доход, полагает эксперт.