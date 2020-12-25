Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,29% и составил 3 246,35 пункта. Индекс РТС не изменился, оставшись на уровне 1 378,36 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,01%, «Норильского никеля» — на 0,6%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 0,53%, «Газпрома» — на 0,5%.

Финальная пятница декабря прошла спокойно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В эту пятницу все было вполне прогнозируемо для российского рынка акций, оказавшегося в изоляции: католические страны празднуют Рождество, новостей нет, расти не на чем, но и продавать, в общем-то, оснований не находилось. В результате торги последней пятницы этого странного года оказались смешанными и очень вялыми», — комментирует эксперт.