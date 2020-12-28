ЦБ привлек Тинькофф Банк, «Открытие», ВТБ и Альфа-Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

По три постановления в отношении Тинькофф Банка и «Открытия» и по одному в отношении ВТБ и Альфа-Банка вынесены 25 декабря и пока не вступили в законную силу.

Тинькофф Банк привлечен к административной ответственности по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях — 14.29 и 15.29, «Открытие» и Альфа-Банк — по статье 14.29, ВТБ — по статье 15.26.3.

Статья 14.29 КоАП формулируется как «Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет». Банкам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Статья 15.29 , часть 12 формулируется как «Иное нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг, репозиторием, клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, акционерным инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда при осуществлении ими соответствующих видов деятельности, установленных законодательством требований к этим видам деятельности». Тинькофф Банку грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Статья 15.26.3 формулируется как «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». ВТБ грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

