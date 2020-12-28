Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, наиболее заметно обедневших в 2020 году. Список возглавил генеральный директор «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, указывает ТАСС.

По оценке Forbes, состояние Алекперова за 2020 год уменьшилось на 4,082 млрд долларов (в основном из-за снижения котировок «ЛУКОЙЛа»). Год назад акции компании торговались на уровне 6 179 рублей за бумагу, а теперь только по 5,1 тыс. рублей. Алекперову принадлежит 28% акций «ЛУКОЙЛа».

На втором месте председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, который за год потерял 3,555 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось за год на 2,339 млрд долларов (на 20 декабря 2020 года оно составило 20,376 млрд долларов).

В список наиболее заметно обедневших бизнесменов России также вошли Леонид Федун (уменьшение за год на 1,757 млрд долларов, до 8,259 млрд), Михаил Гуцериев (на 1,689 млрд, до 2,106 млрд), Самвел Карапетян (на 1,533 млрд, до 2,567 млрд), Игорь Алтушкин (на 1,331 млрд, до 4,08 млрд), Олег Дерипаска (на 1,072 млрд, до 3,018 млрд), Владимир Богданов (на 1,002 млрд, до 1,836 млрд), Год Нисанов и Зарах Илиев (на 0,995 млрд, до 2,745 млрд долларов, у каждого).



Больше всего потеряли нетехнологичные сферы бизнеса, отмечает издание.