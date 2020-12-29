🔹 Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. Механизм может быть запущен при востребованности на рынке, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021—2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли.

🔹 ЦБ начал диалог с участниками финансового рынка для обсуждения своих последних инициатив по ограничению продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, пишут СМИ. Одной из главных новостей стало обещание ввести ограничения и на полисы ИСЖ. Иначе может произойти расцвет этого рынка как альтернативы структурным продуктам на фондовом рынке. В ЦБ отметили, что в законопроекте речь идет не «о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами», а также качестве информирования инвестора финорганизациями, прежде всего банками.

🔹 Более половины опрошенных россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса, следует из опроса разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан». Согласно данным исследования, вариант смены профессии рассматривают 52,3% сотрудников российских компаний. Менять профессию в будущем году не планируют 32% респондентов, 15,7% — сомневаются. В случае введения нового локдауна о том, что будут искать вторую работу, сказали 65,7% опрошенных граждан.

🔹 Победителем первого финансового квиза Банки.ру стала команда «Халва Хабенского». Им достается звание «Мегамозг Банки.ру». Второе и третье место заняли MoneyMaker и Роман Куракин. Финансовый квиз прошел в онлайн-формате 18 декабря. Игра состояла из четырех раундов, в общей сложности игроки могли набрать 24 балла. «Халва Хабенского» получили 18 очков, у MoneyMaker и Романа Куракина 17 и 14 соответственно.

