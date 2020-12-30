Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов, пишет РБК , ссылаясь на исследование Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе, 28% респондентов ответили, что они не пользуются картами «Мир». Среди других причин было отсутствие подходящего места отдыха среди доступных по программе, об этом заявило 26% опрошенных, еще 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания. Почти 10% россиян отметили, что им было сложно зарегистрироваться в программе.

Согласно данным Ростуризма, в целом кешбэком воспользовались около 300 тыс. человек, которые потратили на туры и проживание около 6,5 млрд рублей. Из них государство вернуло гражданам 1,2 млрд рублей из запланированных 15 млрд рублей. В Ростуризме уточнили, что программа охватывала период традиционно низкого спроса — осень и начало зимы (за исключением новогодних праздников). Целевой аудиторией программы в этот период было около 2,3 млн человек, которые пользуются картой «Мир» и которые были готовы путешествовать в межсезонье. Всего внутренний турпоток в этот период в ведомстве оценили в 7,5 млн человек.

Размер субсидий на туристический кешбэк в 2020 году сократился до 1,2 млрд рублей Число туристов, которые смогут воспользоваться программой кешбэка в 2020 году, снижено с 3 млн до 250 тыс.

Программа туристического кешбэка сработала ограниченно: осенью началась вторая волна пандемии, а это не самое лучшее время для внутреннего туризма, считает начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления ВШЭ Ляйля Синятуллина. Ростуризму необходимо провести более масштабную информационную работу не только с потенциальными туристами, но и с отелями, санаториями, пансионатами, которые участвуют в программе, а также привлечь новых участников, добавила Синятуллина.