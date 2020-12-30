Главный герой проекта «Дневник инвестора» — журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов — пришел к выводу, что самостоятельно управлять портфелем инвестиций, без помощи профессионалов, ему сложно.

«Нервничаю, каждый день по несколько раз смотрю в приложение. Всех вокруг ставлю на уши: что делать, что купить, что продать? Получается хаос вместо четкой стратегии. Но «купи и держи» — тоже не мое, хочется активного управления», — написал он.



В итоге Илья Варламов принял решение остановиться на автоследовании от ИК «Финам». Он выбрал стратегию с комфортным для него риском и входом — «валютную». «Все же не зря великий экономист Питер Друкер говорил, что на аутсорс можно отдать все что угодно, кроме стратегии. Вот я и отдаю профи управление капиталом», — указал блогер.

«Дневник инвестора» — совместный специальный проект Банки.ру и ИК «Финам». В рамках проекта Илья Варламов начал инвестировать с нуля со стартовым капиталом 100 тыс. рублей. Он рассказывал обо всех своих действиях: об открытии брокерского счета, выборе стратегии, покупке акций, прохождении обучения для начинающих инвесторов в «Финаме» и так далее. Консультировала Илью Варламова финансовый эксперт Наталья Смирнова.

В ходе проекта пользователи в режиме реального времени следили за действиями главного героя, получая при этом огромный багаж базовых знаний об инвестициях. Как показал опрос, проведенный Ильей Варламовым среди своих подписчиков в Instagram, большинство обычных людей считает сумму в 100 тыс. рублей крайне малой для инвестирования. Поэтому многие предпочли отшутиться, ответив, что готовы вложиться в «новогоднюю елку» или в «плитку».

Однако Илья Варламов отметил, что это типичное заблуждение. «Если есть хотя бы 1 тыс. рублей, уже можно начинать инвестировать», — подчеркнул он.



Если вам интересна тема инвестиций — читайте «Дневник инвестора», смотрите видео, изучите опыт Ильи Варламова и попробуйте сделать свои первые шаги самостоятельно.