Индексация пенсий работающих пенсионеров может произойти уже весной, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Если Кабмин оперативно внесет законопроект, то он будет принят до марта, уточнил сенатор.



«Для принятия этого решения нужен закон. Я так думаю, что правительство, получив такое поручение, проводит необходимую работу. Если документ будет оперативно внесен в Госдуму, парламент его может принять уже до марта», — заявил РИА Новости Рязанский.

Он напомнил, что на эти цели потребуется около 9 млрд рублей ежемесячно, и не исключил, что индексация может проводиться по отдельным категориям работающих пенсионеров, в том числе исходя из уровня их зарплат.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

