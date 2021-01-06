Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,35% и составил 3 371,03 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,74% — до отметки 1 436,71 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 0,19%, «Газпрома» — на 0,17%, Мосбиржи — на 1,11%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,68%, «Норильского никеля» — на 1,32%.

«Итоги сделки ОПЕК+ стали превосходным рождественским подарком для роста российского рынка. «Бычий» тренд, вероятно, будет устойчивым, и на фоне отсутствия непредвиденных шоков для нефти марки Brent уже открылась дорога для роста до отметки 59,6 доллара за баррель. Успешная вакцинация и полноценное возвращение участников рынка на Московскую биржу способно привести к очередным обновлениям максимумов индекса Мосбиржи в январе. В эту пятницу рост фондового рынка и укрепление рубля как минимум к доллару, вероятно, продолжатся. Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 3 335—3 400 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1 420—1 450 пунктов. Доллар будет торговаться в диапазоне 73,2—74,6 рубля, а евро — в диапазоне 90,1—91,9 рубля», — прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

