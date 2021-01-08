Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 2,49% и составил 3 454,82 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,07% — до отметки 1 466,5 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 3,24%, «Газпрома» — на 4,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,1%, «Норильского никеля» — на 5,17%. Бумаги Мосбиржи просели в цене на 0,97%.

«В пятницу на российском фондовом рынке продолжилось ралли. «Тонкий» рынок, то есть рынок с малым количеством инвесторов и небольшими уровнями ликвидности, сам по себе очень подвижен, поэтому его волатильность не удивляет. Но у покупателей есть весомый аргумент в виде решений ОПЕК+, дорожающей нефти и возможности для России увеличить добычу уже в следующем месяце. Это и обеспечивает обновление максимумов. Индекс Мосбиржи вырос к вечеру пятницы до 3 462 пунктов, за неделю прибавив 5%. Новый рекордный пик для рублевого индикатора сейчас находится на уровне 3 472 пункта. Индекс РТС также уверенно поднимается и торгуется около 1 468 пунктов, это очень высоко даже для новогоднего рынка, и прибавляет с начала недели 5,5%», — прокомментировала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.