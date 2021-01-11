«ВЭБ-лизинг» в рамках реформы институтов развития будет ликвидирован до 30 декабря 2021 года, следует из «дорожной карты» реформы. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, распоряжение с «дорожной картой» было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 31 декабря 2020 года. Согласно документу, «ВЭБ-лизинг» должен быть ликвидирован до 30 декабря 2021-го.

Кроме того, до 31 марта 2021 года будут подготовлены предложения по перечню активов, которые будут участвовать в объединении Государственной Транспортной Лизинговой Компании и «ВЭБ-лизинга», а также список активов, которые перейдут в «ВЭБ.РФ». Заключение договоров о приобретении активов намечено на 25 июня, следует из документа.

Шувалов пообещал передать ГТЛК «наиболее интересные активы» «ВЭБ-лизинга» В случае получения большинства активов «ВЭБ-лизинга» ГТЛК может увеличить свой портфель почти на 25% — до более чем 1,6 трлн рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах по преобразованию двух государственных лизинговых компаний (ГТЛК и «ВЭБ-лизинга») в Единую лизинговую компанию. Данная инициатива является частью реформы российских институтов развития.



В 2020 году правительство РФ приняло решение о перераспределении между ВЭБом и федеральными органами исполнительной власти функций восьми институтов развития. Таким образом, «ВЭБ.РФ» получит в свое управление Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), «Роснано», «Сколково», Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (он же Фонд содействия инновациям).