Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой и без изменений, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи повысился на 0,8% и составил 3 482,48 пункта. Индекс РТС остался на уровне 1 466,56 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 2,19%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, «Газпрома» — на 1,24%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 0,59%, «Норильского никеля» — на 0,38%.

«Бычий» бал» на рынке не закончен, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, российский фондовый рынок в понедельник оказался очень чувствительным к переменам настроений извне и внутри.

«Торги открылись снижением, днем рынок бурно рос, но к вечеру курсовая качка изрядно укачала инвесторов. Индекс Мосбиржи при этом поднялся к 3 487 пунктам и может пока оставаться в пределах 3 450—3 500 пунктов. Это очень, очень высоко, и здравый смысл подсказывает, что надо бы подготовиться к коррекции хотя бы морально. Индекс РТС снизился к 1 469 пунктам и готов стабилизироваться в рамках 1 450—1 470 пунктов», — комментирует эксперт.