Группа депутатов от ЛДПР во вторник внесет в Госдуму законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы — главы комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, с 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля — на уровень инфляции, а с 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда России. Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля — на уровень инфляции.

Законопроектом предлагается в 2021—2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, говорится в документе. «При этом дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учетом ранее произведенной корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий», — уточняется в тексте, опубликованном в Telegram Нилова.

Парламентарии предлагают закрепить, что правительство РФ утверждает индекс роста доходов бюджета ПФР, годовой индекс роста среднемесячной заработной платы, а также коэффициент корректировки размера страховой пенсии (с 1 апреля).

Как следует из инициативы, социальные пенсии должны индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год и дополнительно с 1 июля, если темп инфляция превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Законопроект также наделяет правительство РФ правом дополнительно увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Как пояснил в беседе с ТАСС Нилов, документ не обязывает, а лишь дает право индексировать пенсии чаще одного раза в год. «У нас по Конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. А по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год — 1 января. Социальные пенсии индексируются один раз в год — с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно. Поэтому мы и предлагаем предусмотреть возможность (это не обязательно) индексировать более одного раза в случае, если такая возможность будет», — сказал депутат.



По его словам, инициатива касается в том числе неработающих пенсионеров. При этом вопрос об индексации им страховых пенсий является предметом другого законопроекта, который уже находится на рассмотрении Госдумы, добавил Нилов.

Позже утром во вторник, 12 января, законопроект был внесен в Госдуму, свидетельствует информация на сайте нижней палаты парламента РФ (прим. Банки.ру).

