🔹 Введение цифровой валюты может привести к потере центральными банками роли независимого участника финансового рынка, а в отдельных случаях новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков или вовсе быть невостребованной. Об этом пишут аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики. Также создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов, если ее целевая аудитория и так удовлетворена предложениями на финансовом рынке.

🔹 Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний, следует из рейтинга международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Больше всего повезло рисковым инвесторам, вложившимся в биткоин, — доходность за год составила 354%. Доходность при инвестировании в биржевой инвестфонд, цены которого привязаны к золоту, была равна 43%, пояснили эксперты. Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении.

🔹 Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM), пишут СМИ. Предполагается, что платформой будет управлять сам ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами — такое требование записано в проекте концепции применения eSIM, которую готовит институт.

🔹 В течение последнего полугодия зарплаты выросли более чем в трети российских компаний, тогда как в конце ноября таковых было лишь 16%. Такие данные опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные граждане из всех округов РФ, приводит сервис по поиску работы SuperJob. По состоянию на начало января заработная плата персоналу была повышена в течение последнего полугодия уже в 36% предприятий и организаций.

