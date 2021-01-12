Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,31% и составил 3 471,65 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,25%, до отметки 1 484,96 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 0,3%, «Норильского никеля» — на 1,88%, Мосбиржи — на 1%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,82%, «Газпрома» — на 0,12%.

Биржевое ралли становится опасным, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы покупают и не боятся высоты. Во вторник индекс Мосбиржи обновил рекорды и отошел чуть ниже, к вечеру консолидируясь около 3 467 пунктов. Вероятные рамки торгов на ближайшее время составляют 3 450—3 505 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1 483 пунктам и может оставаться в диапазоне 1 470—1 490 пунктов», — комментирует эксперт.

По ее словам, на рынке продолжается ралли, и чем дальше, тем красивее и тревожнее это выглядит. За пять торговых дней, что прошли с начала года, индекс Мосбиржи обновлял максимумы каждую сессию, добрался до 3 520 пунктов и в целом вырос почти на 6%. «Это очень-очень много, особенно если учесть, что рост идет в основном на прежних факторах и в условиях пандемии, где вопросов больше, чем ответов. Рынок выглядит перегретым и явно готов к коррекции на 6—8%. Это, естественно, не помешает рынку далее вернуться к ралли, но снимет эту нездоровую перекупленность», — полагает аналитик.