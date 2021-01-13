Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:14 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 496,93 пункта. Индекс РТС повысился на 1,07% — до отметки 1 500,9.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках стабильны», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, продолжат восходящее движение, получая поддержку от стабильности настроений за рубежом и новых локальных максимумов нефтяных цен. Даже в условиях перекупленности рынок вряд ли абстрагируется от мирового оптимизма. Итог дня, впрочем, отнюдь не предрешен — при ухудшении общих настроений у российских инвесторов будут все основания для фиксации прибыли, тенденцию к чему уже можно было наблюдать во второй половине предыдущих сессий», — написала эксперт перед началом торгов.

«В целом внешний фон перед нашим открытием выглядит неплохим… Поэтому сценарий вчерашнего дня — рост в первые часы торгов и последующее плавное снижение — может повториться», — полагает и главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В числе прочего он отмечает, что «нынешний рост нефти носит во многом спекулятивный характер. Частично инвесторы продолжают отыгрывать добровольное снижение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки и начинают рассматривать нефть как антидевальвационную защиту. Но пока не начнут восстанавливаться транспортные потоки (а произойдет это лишь после спада заболеваемости коронавирусом прежде всего в Европе), нефть вряд ли уйдет выше 60 долларов за баррель. Правда, в ближайшие дни нефти и другим сырьевым активам может помочь возобновление ослабления доллара на мировом рынке».

