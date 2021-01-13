Вступившие в силу 10 января поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не повлекут изменения модели отношений клиентов с банками и иными организациями. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Поправками предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей.

«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно, без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов. В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями», — говорится в сообщении ведомства.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе 3 млн рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тыс. рублей по иным отдельным операциям, также не изменяются.