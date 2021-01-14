Рост российской экономики в I квартале 2021 года будет вялым и неровным, говорится в макроэкономическом прогнозе «Эксперт РА». Устойчивый восстановительный рост ВВП откладывается как минимум до весны, а доходы населения вернутся к докризисному уровню не ранее 2022 года, считают опрошенные Банки.ру аналитики.

Постепенная отмена карантинных мер для предприятий и населения способствовала восстановлению экономической активности в июне — сентябре 2020 года, однако с октября российская экономика балансирует в неустойчивом равновесии, отмечается в обзоре главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха. Процесс восстановления в IV квартале 2020 года замедлила вторая волна пандемии.

«Устойчивого восстановления производства и потребления можно ожидать только в середине года — по итогам 2021-го будем наблюдать рост в 3,3%», — указано в обзоре рейтингового агентства. В 2022 году, по базовому прогнозу «Эксперт РА», темпы роста ВВП России снизятся до 2,2%.

«При благоприятном сценарии массированное восстановление мировой экономики и, соответственно, экономики РФ начнется весной», — считает старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ожидает вялого восстановительного роста экономики, который начнется не раньше второго полугодия. Темпы восстановления зависят от продолжительности жестких ограничительных мер в мире и России в 2021 году, а они, в свою очередь, — от перспектив развития пандемии и вакцинации, добавляет заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Тем временем в «Эксперт РА» прогнозируют ощутимый рост располагаемых доходов населения в 2021 году, пусть и крайне неравномерный по группам граждан. Однако на докризисный уровень доходы населения вернутся нескоро, считают в НКР. «Вероятнее всего, мы приблизимся к уровню доходов условно докризисного 2019 года не ранее 2022 года», — считает Проклов.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемии и ограничений, сократились на рекордные 8% год к году. В III квартале сокращение составило почти 5% в годовом выражении. ВВП России, по уточненному прогнозу ЦБ, уменьшился на 4—5% в 2020 году.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru