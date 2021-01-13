Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,04% и составил 3 470,26 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12%, до отметки 1 486,77 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 2,04%, «Норильского никеля» — на 0,02%, «Газпрома» — на 0,38%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,54%, Мосбиржи — на 1%.

Российский рынок ценных бумаг слегка снижается вечером в среду, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, инвесторы отлично видят, как высоко забрались индексы и котировки, и явно ждут коррекции — нужен только повод.

«Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 477 пунктов и отступает очень неохотно. Краткосрочно бенчмарк тоже будет двигаться в пределах 3 450—3 485 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1 482 пунктов и способен оставаться в границах 1 480—1 490 пунктов, пока на рынке не появится свежий и яркий драйвер», — комментирует эксперт.