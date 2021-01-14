Общий объем выпущенных в России облигаций, соответствующих принципам «зеленого» финансирования, составляет 111 млрд рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает ТАСС.

«Если мы сегодня посмотрим на наш российский рынок, то «зеленых» облигаций не так много. Это 111 миллиардов рублей на сегодняшний день, семь выпусков. Причем 100 (млрд рублей. — Прим. ТАСС) из них — выпуск РЖД», — сказал Шулаков, добавив, что также одна из металлургических компаний готовит сейчас выпуск российских «зеленых» облигаций.

«Зеленое» финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В сентябре 2020 года бессрочные облигации РЖД серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей получили подтверждение о соответствии российским и международным стандартам «зеленого» финансирования.

💰Fingram: как инвестировать в экологию Сейчас в России сектор «зеленого» финансирования только формируется.

В свою очередь «ВЭБ.РФ» ожидает расширения числа российских верификаторов, которые оценивают соответствие облигаций принципам «зеленого» финансирования, заявил на Гайдаровском форуме заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Мирошниченко.

«Мы решили, что российским компаниям, для того чтобы больше компаний могло использовать этот инструмент («зеленое» финансирование. — Прим. ТАСС), нужен все-таки русскоязычный стандарт, русскоязычные верификаторы, которые более доступны, чем международные. Мы проработали вопрос уже с АКРА и «Эксперт РА», но мы ожидаем, что список расширится», — сказал он.

В сентябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело первую в России оценку соответствия принципам «зеленых» облигаций по методологии ВЭБа. В середине июля 2020 года ВЭБ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по «зеленому» финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы «зеленых» финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.



В ноябре 2020 года правительство утвердило «ВЭБ.РФ» в качестве методического центра в области «зеленого» финансирования.